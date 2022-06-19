Как прошел первый сольный концерт МакSим после болезни

МакSим впервые за долгое время предстала перед публикой. Ей наконец-то удалось восстановиться после перенесенного в прошлом году Covid-19. Шоу в Зеленом театре ВДНХ продолжалось более двух с половиной часов.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

В прошлом году популярная российская певица Марина Абросимова, более известная под своим сценическим псевдонимом МакSим, тяжело перенесла коронавирус. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» на протяжении нескольких недель находилась в искусственной коме, врачи боролись за ее жизнь. Когда МакSим все-таки пришла в себя, она не могла петь — ее легкие оказались серьезно поражены. Первое время она общалась жестами. Абросимова восстанавливалась несколько месяцев, и вчера наконец-то вновь предстала перед поклонниками на сольном концерте — первом после выздоровления. Билеты в Зеленый театр ВДНХ оказались распроданы за несколько дней до мероприятия.

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На протяжении всего концерта МакSим не переставала произносить слова благодарности. Близким, которые стойко выдержали столь серьезные испытания, поклонникам, которые никогда от нее не отворачивались, и наконец врачам, буквально вытащившим артистку с того света. Кстати, бригаду реаниматологов в полном составе пригласили на выступление.

«Здесь присутствует целое отделение врачей», — произнесла МакSим, попросив публику поприветствовать медиков аплодисментами.

Концерт продолжался на протяжении двух с половиной часов. За это время Абросимова успела исполнить как любимые всеми хиты (вроде «Ветром стать», «Заведи», «Отпускаю», «На радиоволнах», и т.д.), так и новые песни. Похоже, что МакSим удалось полностью восстановить легкие — по крайней мере, пела она живьем, без фонограммы, и несколько раз вышла «на бис».