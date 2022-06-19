Наташа Королева рассказала правду после слухов о разводе

В сети уже несколько месяцев обсуждаются слухи о том, что Королева и Сергей Глушко (Тарзан) находятся на грани развода. Такую версию подписчиков "подогрела" еще и сама артистка, поделившись в своих соцсетях фотографиями с отдыха в санатории, на которых она предстала с приятелем. Муж Королевой с ней отдыхать не ездил.
Певица активно ведет соцсети, потому именно оттуда поклонники пары и узнали правду - звезды, судя по всему, не разводились и все в семье у них все в порядке. А в распространении лживой информации Королева обвинила СМИ.
«Пока я была в пятидневном путешествии, меня уже и развели с Серегой и придумали новых женихов и что только не сделала наша прекрасная и доблестная пресса. Друзья, я знаю просто особенный рецепт семейного счастья, поэтому все эти сказки и байки не про нашу семейку», - успокоила поклонников звезда.
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