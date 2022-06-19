Наташа Королева рассказала правду после слухов о разводе

В сети уже несколько месяцев обсуждаются слухи о том, что Королева и Сергей Глушко (Тарзан) находятся на грани развода. Такую версию подписчиков "подогрела" еще и сама артистка, поделившись в своих соцсетях фотографиями с отдыха в санатории, на которых она предстала с приятелем. Муж Королевой с ней отдыхать не ездил.