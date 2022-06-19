Жена Петросяна собрала чемоданы на фоне слухов о разводе

Супруга комика дала повод для слухов. Татьяна Брухунова уезжает с ребенком.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Молодая жена популярного юмориста Евгения Петросяна много путешествует. 33-летняя Татьяна Брухунова периодически публикует в соцсетях фотографии с курортов и живописных мест. Недавно, например, брюнетка гуляла по Суздалю, Гусь-Хрустальному и Плесу. 76-летний муж нечасто сопровождает Брухунову в поездках. У комика, судя по всему, слишком много работы. Евгений Ваганович теперь катается по больницам и госпиталям, где выступает для раненых участников спецоперации по спасению Донбасса. Военным, пострадавшим в бою, считает Петросян, необходима поддержка и внимание. Дескать, так они выздоравливают быстрее.

Пока Евгений Петросян был занят делом, его цветущая супруга планировала очередной отпуск. В личном микроблоге Татьяна Брухунова сообщила, что улетает на неделю. На отдых жена юмориста забирает сына – двухлетнего Вагана. Поедет ли с избранницей и наследником Петросян – неизвестно.

«Чемодан собран», - написала Татьяна в cjwctnz[.

Светские сплетники, отметим, в последнее время внимательно следят за жизнью Татьяны и Евгения Вагановича. Ходят слухи, что в отношениях супругов назрел кризис, поэтому злые языки выискивают хоть какое-то подтверждение этим домыслам. Петросян якобы никогда не берет молодую жену на встречи с друзьями и предпочитает не выходить вместе с ней в свет. Так, на вечеринку в честь 90-летия Бедроса Киркорова юморист пришел один.