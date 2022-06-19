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1 час назад

«Тонко чувствует женское начало»: 66-летняя Лариса Долина растаяла в объятиях молодого кавказца

Экспресс газета

Исполнительница хита «Погода в доме» никогда не скрывала, что она предпочитает общество мужчин значительно младше ее по возрасту. Накануне Долину сняли с очередным красавчиком.

66-летняя Долина растаяла в объятиях молодого кавказца
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

66-летнюю российскую певицу Ларису Долину многие считают образцом стиля. Известно, что исполнительница хита «Погода в доме» не боится экспериментировать, часто отдавая предпочтения нарядам молодых дизайнеров. Одним из любимчиков артистки является юный уроженец Грузии Джемал Махмудов (по национальности он является курдом-езидом), который сегодня празднует день рождения. В своем аккаунте в запрещенной на территории России социальной сети Instagram* Долина трогательно поздравила Махмудова, опубликовав совместную фотографию с дизайнером. Можно заметить, что артистка буквально растаяла в его объятиях.

«Он потрясающий дизайнер, художник, тонко чувствующий женское начало, человек щедрой души и большого потенциала! Джемал, от всего сердца поздравляю. Пусть всегда и везде сопутствует удача, а вдохновение не покидает никогда! Пусть ещё больше женщин влюбятся в Ваши платья, комбинезоны, брюки, костюмы! Пусть их радость всегда зажигает Вас! Здоровья и счастья!» — написала Долина в своем микроблоге.

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Пользователи Сети отметили прекрасный образ исполнительницы, а также присоединились к поздравлениям. «Голубой — просто отпад, как идёт!», «Только позитивных людей рядом, которые окрыляют», «Прекраснейший образ, такой нежный и воздушный», «Поздравления талантливому мастеру», «А как здорово вы смотритесь вместе!», «Какая Вы роскошная, и образ просто сногсшибательный», — высказываются комментаторы.

Звёзды,Джемал Махмудов,Лариса Долина,
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