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2 часа назад

Азиза объяснила, почему бросила молодого мужа-итальянца

Мира Маркина

Эстрадная певица и автор песен Азиза подтвердила в беседе с редакторами портала prozvezd.info слухи о разводе. Артистка объяснила, почему брак с Алессандро Лортэ на грани разрыва.

Азиза объяснила, почему бросила молодого мужа-итальянца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Азиза рассказала, что в течение последних нескольких месяцев ее супруг постоянно находился в Италии. Алессандро занимался вопросами семейного ресторанного бизнесом. Это время звезда потратила на попытки разобраться в себе. А их итогом стало решение расторгнуть брак.

«Я ему сообщила, что лучше в Москву не возвращаться. Потому как посчитала, что у нас не получится создать семью без деток. Алессандро сказал, что надеется на изменение моего решения», — поделилась Азиза.

Ранее «Рамблер» писал о том, что думает Наташа Королева о разводе.

Звёзды,Наташа Королева,
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