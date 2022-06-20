Гордин откровенно рассказал о жизни с Меньшовой

Когда-то об Игоре Гордине говорили только как о муже Юлии Меньшовой. Некоторые даже утверждали, что артист тяжело переносил жизнь в тени прославленной супруги. Что же сейчас происходит с актером?

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

С будущей женой Игорь Гордин познакомился в 1995 году на спектакле. Он тогда играл на сцене, а дочь Веры Алентовой и оскароносного режиссера Владимира Меньшова сидела в зрительном зале. Юлия была впечатлена талантом молодого артиста, да и внешность Игоря ей очень понравилась. Вскоре между ними завязался роман.

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Меньшова и Гордин достаточно быстро съехались, но только спустя пару лет совместной жизни сыграли свадьбу. Артистка и телеведущая подарила супругу двоих детей — дочь Таисию и сына Андрея. Надо сказать, что отношения в звездной семье не всегда были гладкими. В какой-то момент Юлия и Игорь стали отдаляться друг от друга. В 2004 году супруги и вовсе расстались. В СМИ тогда писали, что Гордин просто не выдержал успеха знаменитой жены. Правда, ходили и другие, еще более интересные слухи — что актер просто предпочел супруге звезду Ингу Оболдину.

Как бы то ни было, а долго друг без друга Меньшова и Гордин не смогли. Во многом артистов снова сблизили дети, которым было непросто смириться с расставанием родителей. Съехавшись, Юлия и Игорь снова зажили вместе. Казалось, что и успех Меньшовой артиста больше не волновал.

Впрочем, что творится на душе у Гордина, понять сложно. Знаменитость крайне редко дает интервью, да и в немногочисленных беседах с журналистами звезда обычно избегает разговоров о личном. Впрочем, недавно Игорь все же рассказал о наболевшем. К примеру, он поделился, насколько ему бывает нелегко жить с Меньшовой в столице России.

«Я не мучаюсь, но мирюсь с Москвой — пытаюсь найти с ней свои точки соприкосновения. Если бы было совсем тяжело, эмигрировал бы в Петербург. Москва — часть моей жизни, я не могу ее не любить, поэтому выбираю здесь свои дорожки и пути, по которым приятно обходить сносящую тебя энергию толпы. Помню силу впечатления, когда ты раньше выходил с Ленинградского вокзала и тебя засасывало и несло в людском потоке»,

— поделился Гордин.

Из-за своего отношения к пробкам муж Меньшовой даже продал автомобиль несколько лет назад. Сейчас трудно представить, что обеспеченный москвич может обходиться без своего личного транспорта. А вот Гордину спокойно живется и без средства передвижения.

«Я всегда зверею от пробок, поэтому и продал машину. В Москве я не получаю никакого удовольствия от вождения машины, что также важно помимо практического смысла. За рулем начинаешь беситься — не знаешь, когда доедешь, если встаешь где-то. Пользуясь метро, точно можешь рассчитать, во сколько будешь на месте. Пытаюсь убежать от столичных пробок, хотя они, конечно, теперь есть не только в Москве в достаточном количестве»,