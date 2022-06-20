Куда пропал певец Сергей Крылов

Сергей Крылов был одним из самых популярных исполнителей нашей эстрады 1990-х годов. Его хит «Девочка моя» слышали и знали даже те, кто был далек от поп-музыки. Он много выступал, был частым гостем на телевидении, но в начале 2000-х неожиданно пропал с эстрады. Что произошло с певцом и как он живет сейчас, читайте в материале «Рамблера».

Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Сергей появился на свет в Туле, учился в музыкальной школе по классу фортепиано, играл на гитаре и уже в школьные годы начал писать песни. Закончив школу, Крылов поступил в театральный институт в Ярославле, а в 1986 году переехал в Москву. Здесь он подписал контракт со студией «Рекорд», а через год уже записал свой первый сольный альбом.

Видео дня

Впервые на телевидении Крылов появился в программе «Утренняя почта», а после стал частым гостем всевозможных развлекательных шоу. Его карьера развивалась стремительно. Сергей много гастролировал по стране, часто давал концерты за рубежом, снимался в кино, пробовал себя в роли телеведущего и вкладывал деньги в новые проекты. Все складывалось весьма успешно, но в начале нулевых неожиданно популярность певца пошла на спад, а затем он и вовсе пропал с эстрады.

В 2004 году в семье Крылова случилась трагедия. В дом матери и отчима певца забрались грабители и жестоко расправились с хозяевами. Для Сергея потеря близких стала тяжелым ударом. Он перестал появляться на публике, не желал ни с кем общаться. И лишь поддержка жены и сына смогли помочь Крылову справиться с горем. Он вновь постепенно вернулся к работе, начал писать песни и выступать, но былой популярности, увы, у певца уже не было.

Сергей был женат дважды. В первом браке с Ларисой Макаровой Крылов прожил менее двух лет и даже рождение дочери не помогло скрепить семью. Супруги разошлись. С дочкой Сергей отношения не поддерживал, а повзрослев, она и сама уже не хотела общаться с отцом.

Во втором браке с Любовью Дубовик на свет появился сын. Но семья тоже несколько раз оказывалась на грани развода. Сергей не был примером верности, да и пристрастие к спиртному отнюдь не способствовало укреплению семейных отношений. Однако, поддержка жены после гибели родителей помогла Крылову взглянуть на жизнь иначе и он, наконец, понял, насколько важна для него семья.

Супруги остались близкими друг другу людьми, несмотря на то, что через некоторое время жена с сыном перебрались жить в Америку, а Крылов переехал жить в Сочи, не пожелав уезжать из страны.

Сергей частый гость у жены и сына в США, они прекрасно общаются, но жить певец предпочитает в России. Крылов продолжает заниматься творчеством, пишет песни, выступает на корпоративах и дает концерты. И хотя былой популярности у певца уже нет, кажется, он вполне доволен своей жизнью.