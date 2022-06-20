Киркоров назвал себя отцом дочери Хилькевич

Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» (НТВ), отвечая на вопрос корреспондента, не стал отрицать, что актриса Анна Хилькевич родила от него дочь.
«И что плохого. Чем больше красивых людей — тем лучше. Родился ребенок. Он похож на хорошего артиста. Прекрасная, светлая, добрая новость», — ответил музыкант.
Анна Хилькевич тоже не ушла от внимания телевизионщиков. Актриса призналась, что знает о слухах, которые появились после рождения младшей дочери. Но сама Анна опровергает информацию об отцовстве Киркорова.
Напомним, Анна Хилькевич имеет двух дочерей — Арианну и Марию. Официально отцом девочек является бизнесмен Артур Волков.
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