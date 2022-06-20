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1 час назад

Киркоров назвал себя отцом дочери Хилькевич

Мира Маркина

Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» (НТВ), отвечая на вопрос корреспондента, не стал отрицать, что актриса Анна Хилькевич родила от него дочь.

Киркоров назвал себя отцом дочери Хилькевич
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И что плохого. Чем больше красивых людей — тем лучше. Родился ребенок. Он похож на хорошего артиста. Прекрасная, светлая, добрая новость», — ответил музыкант.

Анна Хилькевич тоже не ушла от внимания телевизионщиков. Актриса призналась, что знает о слухах, которые появились после рождения младшей дочери. Но сама Анна опровергает информацию об отцовстве Киркорова.

Напомним, Анна Хилькевич имеет двух дочерей — Арианну и Марию. Официально отцом девочек является бизнесмен Артур Волков.

Ранее «Рамблер» писал о том, как сложились отношения звезды «Простых истин» Анатолия Руденко и его биологического отца Александра Мартынова.

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