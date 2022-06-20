Утяшева рассказала, как провела детство в нищете

«Я очень экономный человек. Я из Раевки. Из Башкирии. Из советской семьи, в которой тяжело было с финансами. Я донашивала, даже иногда бабушкины халаты. И мне было не свойственно покупать какие-то супербрендовые вещи. Вообще не свойственно», – подчеркнула Ляйсан.