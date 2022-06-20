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39 минут назад

Утяшева рассказала, как провела детство в нищете

Мира Маркина

Прославленная гимнастка Ляйсан Утяшева ведет YouTube-шоу «Дерзкая готовка». В специальном выпуске накануне своего дня рождения (28 июня звезде исполнится 37 лет) популярная телеведущая решила рассказать больше о себе самой. Ляйсан затронула и тему тяжелого детства.

Утяшева рассказала, как провела детство в нищете
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Звезда рассказала, что жизнь в сельской глуши в нищете изменила ее характер.

«Я очень экономный человек. Я из Раевки. Из Башкирии. Из советской семьи, в которой тяжело было с финансами. Я донашивала, даже иногда бабушкины халаты. И мне было не свойственно покупать какие-то супербрендовые вещи. Вообще не свойственно», – подчеркнула Ляйсан.

И хотя сейчас гимнастка может позволить себе как отдых на самых лучших курортах мира, так и брендовую одежду, бросать деньги на ветер Ляйсан не намерена.

Ранее «Рамблер», рассказывал о знаменитых советских актерах, которые умерли в нищете.

Звёзды,Ляйсан Утяшева,
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