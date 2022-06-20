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1 час назад

Почему сейчас все обсуждают дочь Дженнифер Лопес

Мира Маркина

На днях Дженнифер Лопес выступила на благотворительном гала-концерте Blue Diamond в Лос-Анджелесе. Одним из самых запоминающихся моментов шоу стало появление на сцене ее 14-летней дочери Эммы, с которой звезда спела дуэтом. Правда, не обошлось и без сенсационного заявления, которое сейчас обсуждают в социальных сетях. Чем же шокировала зрителей (и пользователей) Лопес, читайте в материале «Рамблера».

Почему сейчас все обсуждают дочь Дженнифер Лопес
Фото: Legion-mediaLegion-media

Пока одни восхищались талантом дочки Дженнифер, другие обсуждали то, как Эмму представила певица. Звездная мама, приглашая девочку на сцену, обратилась к ней «они», вероятно, подчеркнув, что подросток позиционирует себя как небинарную персону (т.е. не относит себя ни к женскому, ни к мужскому гендеру).

«Я постоянно зову их спеть вместе со мной, но они все время отказываются, так что это особый случай. Они очень, очень заняты. Но я их убедила, это обошлось мне недешево. Но они стоят каждого пенни, потому что это мой любимый партнер для пения в дуэте»,

— заявила Лопес.

Legion-media

Отметим, что на сцене Эмма появилась в розовом костюме свободного кроя, бейсболке и с радужным микрофоном в руках, из-за чего у публики не осталось сомнений, что это был своего рода каминг-аут.

Напомним, что у Дженнифер Лопес двое детей от бывшего мужа Марка Энтони — Эмма и Макс, они близнецы. Дочь певицы уже выступала в дуэте с мамой на Суперкубке в 2020 году.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
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