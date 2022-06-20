Кайли Дженнер выложила фото Тревиса Скотта с детьми

Кайли Дженнер поделилась фотографией Тревиса Скотта с детьми. Об этом пишет издание People.

Предпринимательница поздравила таким образом Тревиса Скотта с Днем отца: модель опубликовала фотографию, на которой ее партнер лежит в постели и ест лапшу, а на его груди лежит их малыш Волф. Рядом с музыкантом дремлет их 4-летняя дочь Сторми Вебстер.

"С днем отца, папочка, мы любим тебя", - подписала фотографию Дженнер.

Кайли Дженнер нечасто делится снимками своего маленького сына, ранее она выкладывала лишь несколько фотографий с руками или ногами малыша. На новом фото Кайли закрыла лица сына эмодзи в виде сердца, так что разглядеть Волфа поклонникам снова не удалось.