Кайли Дженнер выложила фото Тревиса Скотта с детьми

Кайли Дженнер поделилась фотографией Тревиса Скотта с детьми. Об этом пишет издание People.
Предпринимательница поздравила таким образом Тревиса Скотта с Днем отца: модель опубликовала фотографию, на которой ее партнер лежит в постели и ест лапшу, а на его груди лежит их малыш Волф. Рядом с музыкантом дремлет их 4-летняя дочь Сторми Вебстер.
"С днем отца, папочка, мы любим тебя", - подписала фотографию Дженнер.
Кайли Дженнер нечасто делится снимками своего маленького сына, ранее она выкладывала лишь несколько фотографий с руками или ногами малыша. На новом фото Кайли закрыла лица сына эмодзи в виде сердца, так что разглядеть Волфа поклонникам снова не удалось.
Родители назвали сына Волфом, но позже решили, что это имя ему не подходит. Новое имя малышу пока не придумали, но недавно Кайли заявила, что они с Тревисом "находятся в процессе смены имени сына".