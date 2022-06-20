Молодая вдова Грачевского не знает, как разобраться с долгами

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская не знает, как расплатиться с долгами, которые остались на ней после смерти супруга, об этом рассказали на телеканале НТВ в программе "Звезды сошлись".
Екатерина должна "Ералашу" и продюсерскому центру 20 миллионов рублей, об этом ей сообщил сам генеральный директоор, который по совместительству еще и является крестным ребенком Белоцерковской и Грачевского. Потому Екатерину беспокоит не только тот вопрос, откуда ей взять столько денег, но и тот факт, что требует их с нее некогда близкий для их семьи человек.
Такой долг образовался потому, что Борис брал в деньги в своей же компании на развитие киножурнала.
“Если бы он брал такую сумму для себя, у нас появилось бы какое-то имущество. А он брал на нужды журнала. Я думала продавать дом, но моих долей не хватит, чтобы погасить 20 миллионов. Продавать доли в “Ералаше” не хотелось бы. Хотелось бы работать. Но сейчас возникла такая ситуация, когда у тебя нет доверия к человеку, который к тебе отнесся так… Это крестный отец моего сына. Это человек, которого я любила. А теперь он присылает мне новые иски… стоимость имущества, которое можно продать, дешевле стоимости долей в “Ералаше”, – рассказала вдова Грачевского.
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