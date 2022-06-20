Молодая вдова Грачевского не знает, как разобраться с долгами

“Если бы он брал такую сумму для себя, у нас появилось бы какое-то имущество. А он брал на нужды журнала. Я думала продавать дом, но моих долей не хватит, чтобы погасить 20 миллионов. Продавать доли в “Ералаше” не хотелось бы. Хотелось бы работать. Но сейчас возникла такая ситуация, когда у тебя нет доверия к человеку, который к тебе отнесся так… Это крестный отец моего сына. Это человек, которого я любила. А теперь он присылает мне новые иски… стоимость имущества, которое можно продать, дешевле стоимости долей в “Ералаше”, – рассказала вдова Грачевского.