Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
40 минут назад

Молодая вдова Грачевского не знает, как разобраться с долгами

Мира Маркина

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская не знает, как расплатиться с долгами, которые остались на ней после смерти супруга, об этом рассказали на телеканале НТВ в программе "Звезды сошлись".

Молодая вдова Грачевского не знает, как разобраться с долгами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Екатерина должна "Ералашу" и продюсерскому центру 20 миллионов рублей, об этом ей сообщил сам генеральный директоор, который по совместительству еще и является крестным ребенком Белоцерковской и Грачевского. Потому Екатерину беспокоит не только тот вопрос, откуда ей взять столько денег, но и тот факт, что требует их с нее некогда близкий для их семьи человек.

Такой долг образовался потому, что Борис брал в деньги в своей же компании на развитие киножурнала.

“Если бы он брал такую сумму для себя, у нас появилось бы какое-то имущество. А он брал на нужды журнала. Я думала продавать дом, но моих долей не хватит, чтобы погасить 20 миллионов. Продавать доли в “Ералаше” не хотелось бы. Хотелось бы работать. Но сейчас возникла такая ситуация, когда у тебя нет доверия к человеку, который к тебе отнесся так… Это крестный отец моего сына. Это человек, которого я любила. А теперь он присылает мне новые иски… стоимость имущества, которое можно продать, дешевле стоимости долей в “Ералаше”, – рассказала вдова Грачевского.

Ранее мы писали, что Азиза объяснила, почему бросила молодого мужа-итальянца.

Звёзды,Екатерина Белоцерковская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители