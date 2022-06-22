Россияне снова заволновались о здоровье Малахова

Еще недавно в светских кругах обсуждались тревожные слухи о серьезной болезни Андрея Малахова. Телеведущий как раз исчезал из социальных сетей, сильно набрал вес и стал появляться на публике в парике. СМИ писали, что Малахов проходит лечение в клинике на территории Германии. Были сделаны предположения, что шоумен борется с раком. Однако если у близких Малахова и был повод для переживаний, похоже, что все осталось в прошлом.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Малахов принял участие в праздновании дня рождения Виктории Шеляговой. Вечеринка прошла в формате звездного круиза с тематическими вечеринками и прогулками по городам на Волге. Шелягова в социальных сетях показывала своих гостей и среди них был Малахов. Телеведущий изменился, что не могли не заметить те, кто его знает.

Постройневший Малахов поразил именинницу и ее гостей своим свежим видом. Телеведущий даже нарядился в один из своих старых костюмов, который он носил на пике своей формы. Насчет парика на голове Малахова — тут вопрос спорный. Телеведущий выглядит вполне естественно. Это либо новая, более качественная накладка, либо натуральные волосы Малахова.