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1 час назад

Россияне снова заволновались о здоровье Малахова

Вести Подмосковьяиещё 2

Еще недавно в светских кругах обсуждались тревожные слухи о серьезной болезни Андрея Малахова. Телеведущий как раз исчезал из социальных сетей, сильно набрал вес и стал появляться на публике в парике. СМИ писали, что Малахов проходит лечение в клинике на территории Германии. Были сделаны предположения, что шоумен борется с раком. Однако если у близких Малахова и был повод для переживаний, похоже, что все осталось в прошлом.

Россияне снова заволновались о здоровье Малахова
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Малахов принял участие в праздновании дня рождения Виктории Шеляговой. Вечеринка прошла в формате звездного круиза с тематическими вечеринками и прогулками по городам на Волге. Шелягова в социальных сетях показывала своих гостей и среди них был Малахов. Телеведущий изменился, что не могли не заметить те, кто его знает.

Постройневший Малахов поразил именинницу и ее гостей своим свежим видом. Телеведущий даже нарядился в один из своих старых костюмов, который он носил на пике своей формы. Насчет парика на голове Малахова — тут вопрос спорный. Телеведущий выглядит вполне естественно. Это либо новая, более качественная накладка, либо натуральные волосы Малахова.

Кстати, говорят, что Малахов на теплоходе отдыхал в компании Наташи Королевой. Она уже как два года якобы не общалась с телеведущим после истории с изменой Тарзана. Королева умоляла Малахова не давать эфиры на этот счет, но шоумен решил все-таки поговорить о неверности стриптизера в своей студии. Певица заявила, что это было предательством со стороны ее друга телеведущего. Интернет-пользователи предположили, что Королева простила Малахова. Были и те, кому показалось, что эта пара и не ссорилась, а эфиры про Тарзана были пиар-ходом.

Наташа Королева,Андрей Малахов,
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