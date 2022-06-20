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36 минут назад

«Cела на пол и рыдала» — Лера Кудрявцева в слезах пожаловалась на любимого

Popcake.tv

Лера Кудрявцева уже несколько десятилетий работает на телевидении. Блондинка всегда пользовалась популярностью у мужчин. Из биографии артистки известно, что она была дважды замужем до того, пока не встретила хоккеиста Игоря Макарова. В 2013 году пара официально оформила свои отношения, а через пять лет у них родилась очаровательная дочь Маша.

«Cела на пол и рыдала» — Кудрявцева пожаловалась на любимого
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Сейчас звезда телеэфиров счастлива и старается проводить свободное время с семьей, но на пути к этой гармонии Лере пришлось столкнуться со множеством личных трагедий. Так, после первого брака с барабанщик из группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком она вступила в отношения с тем, чье имя отказывается называть. Это был влиятельный мужчина, который превратил жизнь блондинки в ад. Он контролировал её, был категорически против её сына Жана, а также поднимал руку.

«Однажды он просто распинал меня ногами, вырвал все телефоны, запер дверь и ушел. <…> Cела на пол и сказала: “Господи, спасибо тебе огромное за эту свободу”. И сидела рыдала», — эмоционально делилась Кудрявцева о пережитом ужасе. Конечно же, она сбежала от домашнего деспота, но воспоминания до сих пор периодически беспокоят звезду.

Недавно Игорь Макаров принял решение о завершении своей спортивной карьере. Такая новость породила массу нелицеприятных слухов вокруг супруга Кудрявцевой. Блондинка, что называется, с «толстой кожей», поэтому никак не реагирует на домыслы. «Возможно всё, но живем в любви и согласии! Я говорила ему: буду старая калоша, а ты молодой. Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать?» — рассказывала ведущая программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Звёзды,Игорь Макаров,Лера Кудрявцева,
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