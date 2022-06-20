«Cела на пол и рыдала» — Кудрявцева пожаловалась на любимого

Лера Кудрявцева уже несколько десятилетий работает на телевидении. Блондинка всегда пользовалась популярностью у мужчин. Из биографии артистки известно, что она была дважды замужем до того, пока не встретила хоккеиста Игоря Макарова. В 2013 году пара официально оформила свои отношения, а через пять лет у них родилась очаровательная дочь Маша.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Сейчас звезда телеэфиров счастлива и старается проводить свободное время с семьей, но на пути к этой гармонии Лере пришлось столкнуться со множеством личных трагедий. Так, после первого брака с барабанщик из группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком она вступила в отношения с тем, чье имя отказывается называть. Это был влиятельный мужчина, который превратил жизнь блондинки в ад. Он контролировал её, был категорически против её сына Жана, а также поднимал руку.

«Однажды он просто распинал меня ногами, вырвал все телефоны, запер дверь и ушел. <…> Cела на пол и сказала: “Господи, спасибо тебе огромное за эту свободу”. И сидела рыдала», — эмоционально делилась Кудрявцева о пережитом ужасе. Конечно же, она сбежала от домашнего деспота, но воспоминания до сих пор периодически беспокоят звезду.