«Cела на пол и рыдала» — Кудрявцева пожаловалась на любимого

Лера Кудрявцева уже несколько десятилетий работает на телевидении. Блондинка всегда пользовалась популярностью у мужчин. Из биографии артистки известно, что она была дважды замужем до того, пока не встретила хоккеиста Игоря Макарова. В 2013 году пара официально оформила свои отношения, а через пять лет у них родилась очаровательная дочь Маша.
Сейчас звезда телеэфиров счастлива и старается проводить свободное время с семьей, но на пути к этой гармонии Лере пришлось столкнуться со множеством личных трагедий. Так, после первого брака с барабанщик из группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком она вступила в отношения с тем, чье имя отказывается называть. Это был влиятельный мужчина, который превратил жизнь блондинки в ад. Он контролировал её, был категорически против её сына Жана, а также поднимал руку.
«Однажды он просто распинал меня ногами, вырвал все телефоны, запер дверь и ушел. <…> Cела на пол и сказала: “Господи, спасибо тебе огромное за эту свободу”. И сидела рыдала», — эмоционально делилась Кудрявцева о пережитом ужасе. Конечно же, она сбежала от домашнего деспота, но воспоминания до сих пор периодически беспокоят звезду.
Недавно Игорь Макаров принял решение о завершении своей спортивной карьере. Такая новость породила массу нелицеприятных слухов вокруг супруга Кудрявцевой. Блондинка, что называется, с «толстой кожей», поэтому никак не реагирует на домыслы. «Возможно всё, но живем в любви и согласии! Я говорила ему: буду старая калоша, а ты молодой. Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать?» — рассказывала ведущая программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.