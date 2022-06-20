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1 час назад

Ксения Бородина отправилась на шопинг в Chanel после публичного отказа от бренда

Passion.ru

Ксения Бородина отметила последний день каникул в Италии шопингом. В своем блоге телеведущая опубликовала снимок, сделанный в бутике Chanel. Известно, что французский модный Дом со скандалом прекратил работу в России, и ранее знаменитость высказывалась на эту тему.

Бородина отправилась в Chanel после публичного отказа от бренда
Фото: Passion.ruPassion.ru

Руководство компании выпустило постановление, согласно которому товары бренда запрещено продавать россиянам. Кроме того, клиентам заграничных бутиков предлагалось подписать специальные документы, которые являются гарантией того, что изделия марки не будут вывезены в Россию.

На фоне упомянутых нововведений мир охватили крупные скандалы. Так, Ольга Бузова потребовала компанию вернуть ей деньги за многочисленные покупки, а Виктория Боня разрезала сумку Chanel на видео. В апреле Ксения Бородина отмечала, что не собирается избавляться от собственных вещей, на которые она заработала. Однако и покупать новые и снабжать бренд прибылью также не планирует.

Звёзды,Виктория Боня,Ксения Бородина,Ольга Бузова,Chanel,
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