Алексей Ягудин показал милые фото с дочерьми

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил новый пост в своём телеграм-канале. На фотографиях Ягудин изображён рядом с дочерьми, 12-летней Елизаветой и шестилетней Мишель. Мама девочек — супруга Ягудина, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина.