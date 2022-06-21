Как учатся дети звезд шоу-бизнеса

Журналисты проанализировали школы, в которых учатся дети российских знаменитостей, и выяснили, что за красивым фасадом может прятаться излишняя требовательность, плохое питание и постоянные сборы денег. Разбираемся, как живут дети звезд шоу-бизнеса.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«The International School of Moscow в новый учебный год входит с прайсом в 2,1 млн рублей»,

– сообщают источники.

До школы ходит автобус, во время учебы – бесплатные обеды и страховка. Однако все не так весело: школьное питание хуже тюремной еды, как заявляет один из родителей. Сами же школьники жалуются на форму, так как кроме нее не должно быть ничего лишнего. Запрет введен даже на яркие пальто и кроссовки.

Обучение в гимназии имени Примакова обходится в 800 тысяч рублей в год, а встретить там можно детей Ксении Бородиной, Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна и других звезд. Здесь родители жалуются на качество обучения: уроки идут на английском, а математика в таком формате – набор бессвязных заданий.