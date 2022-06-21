Как учатся дети звезд шоу-бизнеса

Журналисты проанализировали школы, в которых учатся дети российских знаменитостей, и выяснили, что за красивым фасадом может прятаться излишняя требовательность, плохое питание и постоянные сборы денег. Разбираемся, как живут дети звезд шоу-бизнеса.
«The International School of Moscow в новый учебный год входит с прайсом в 2,1 млн рублей»,
– сообщают источники.
В этой школе учатся дети Ксении Собчак, Юлии Барановской и Валерия Меладзе.
До школы ходит автобус, во время учебы – бесплатные обеды и страховка. Однако все не так весело: школьное питание хуже тюремной еды, как заявляет один из родителей. Сами же школьники жалуются на форму, так как кроме нее не должно быть ничего лишнего. Запрет введен даже на яркие пальто и кроссовки.
Обучение в гимназии имени Примакова обходится в 800 тысяч рублей в год, а встретить там можно детей Ксении Бородиной, Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна и других звезд. Здесь родители жалуются на качество обучения: уроки идут на английском, а математика в таком формате – набор бессвязных заданий.
В Первой московской гимназии, где учатся дети Пугачевой и Галкина за 3 миллиона рублей в год, жалуются на вечные поборы. Учителя просят шикарные подарки и настаивают на том, что детям необходимы дополнительные занятия. А если не заплатить, то ребенку снизят успеваемость, передает «Комсомольская правда».