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54 минуты назад

Снова молодой: что еще известно о любовнике Деми Мур

Мира Маркина

Личная жизнь Деми Мур снова в центре внимания: сначала зарубежные СМИ активно обсуждали ее брак с Брюсом Уиллисом, их расставание и отношения, которые они сумели сохранить после разрыва, а также бурный роман с Эштоном Кутчером. Теперь же под прицел журналистов попали новые отношения Мур со швейцарским шеф-поваром Дэниелем Хаммом. Что известно об избраннике актрисы, читайте в материале «Рамблера».

Снова молодой: что еще известно о любовнике Деми Мур
Фото: Legion-mediaLegion-media

О том, что Деми Мур закрутила новый роман, стало известно в марте этого года. Тогда актриса была замечена в компании незнакомца на показе Chloé в рамках Недели моды в Париже. Позже выяснилось, что звезду сопровождал некий Дэниел Хамм — шеф-повар и ресторатор манхэттенского ресторана Eleven Madison Park и других заведений в Лос-Анджелесе и Лондоне. Кроме того, он является автором нескольких кулинарных книг.

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Избранник актрисы младше нее на 13 лет, он воспитывает троих дочерей от прошлых браков. Двоих — Вивьен и Колетт — от экс-супруги Джинин Райт. И младшую Жюстин — от бывшей девушки Элейн Матье.

Мур возлюбленного не скрывает: так, она поделилась совместным фото с ним в социальных сетях. На кадрах с финала Открытого чемпионата Франции по теннису Деми и Даниэль выглядят счастливыми.

Соцсети

Напомним, актриса трижды была замужем: за музыкантом Фредди Муром, чью фамилию она себе и оставила, за актером Брюсом Уиллисом, в браке с которым у них родились три дочки, и за Эштоном Кутчером, с которым она развелась из-за его измен.

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