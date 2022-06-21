Кабо претендует на миллионы

На этот раз актриса борется ни много ни мало почти за 27 миллионов рублей! Если дело решится положительно, то уже к концу июня Кабо станет обладательницей огромной суммы.
Бракоразводный процесс, который случился больше года назад, вне сомнений, вышел громким и скандальным. Оказалось, что супруги хоть и состояли в официальном браке, но совместно не проживали аж с 2016 года. Еще до официального развода Кабо узнала, что ее муж, бизнесмен Николай Разгуляев, объявлен банкротом, а все имущество хотят забрать заимодавцы. Тогда Ольга пошла в суд. И актрисе удалось доказать, что ее роскошная квартира хоть и была куплена в браке, но на личные деньги и средства ее старшей дочери Татьяны. Таким образом кинозвезде удалось забрать столичные метры себе...
Самое удивительное в этой истории то, что в одном из интервью Ольга Кабо заявляла о наличии у них с мужем брачного контракта. Впрочем, по мнению актрисы Жанны Эппле, у которой имеется богатый личный опыт, женщина в нашей стране вообще не защищена.
- При разводе ей не поможет ничего: ни брачный контракт, ни повышенный контроль за мужем, ни отслеживание его финансовых потоков, - уверена Жанна. - Я просто считаю, что скандальный развод — это тоже опыт. Мало того, это очень хороший опыт. Лишь после подобной встряски, стресса женщина начинает понимать, что она должна рассчитывать только и исключительно на себя. Она не может жить в оранжерейных условиях — это рано или поздно ей же выйдет боком.
Похоже, Жанна Эппле права. Ведь теперь Ольга Кабо в ожидании нового суда. Оказалось, что ее бывший муж успел продать имущество, принадлежавшее их семье: землю, машины, акции... Актриса настаивает, что все это было нажито в браке и она имеет право на половину от вырученной суммы - примерно 27 миллионов рублей.
Юрист Оксана Гурина уверена, у Кабо есть все шансы пополнить свой счет:
- Но только в том случае, если все эти объекты были нажиты в браке. Это Ольге Кабо придется доказать. Мало того, у нее на руках должны быть договоры купли-продажи, которые показывают, что бывший муж действительно продал имущество и на какую сумму. Но актриса может пойти и другим путем - отменить все сделки по продаже объектов, доказав, что они были проданы незаконно. И уже потом при ее непосредственном участии продавать заново объекты. Впрочем, тот факт, что Ольга претендует на определенную и конкретную сумму, говорит о том, что, возможно, у нее была договоренность с бывшим мужем: если он что-то продает, то она претендует на деньги.