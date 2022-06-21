Кабо претендует на миллионы

- Но только в том случае, если все эти объекты были нажиты в браке. Это Ольге Кабо придется доказать. Мало того, у нее на руках должны быть договоры купли-продажи, которые показывают, что бывший муж действительно продал имущество и на какую сумму. Но актриса может пойти и другим путем - отменить все сделки по продаже объектов, доказав, что они были проданы незаконно. И уже потом при ее непосредственном участии продавать заново объекты. Впрочем, тот факт, что Ольга претендует на определенную и конкретную сумму, говорит о том, что, возможно, у нее была договоренность с бывшим мужем: если он что-то продает, то она претендует на деньги.