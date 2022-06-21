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1 час назад

«Выдирали друг другу волосы»: Семенович влезла в драку

Катерина Саломе

Анна Семенович старается быть открытой и честной. Поэтому звезда без стеснения часто рассказывает о различных инцидентах в своих соцсетях. Так, недавно она призналась, что стала участницей драки.

Семенович влезла в драку
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По словам телеведущий, конфликт произошел во время ее отдыха на заграничном курорте. Анна на вечеринке сцепилась с иностранкой. Сначала женщины деликатно обменивались замечаниями, но потом ситуация стала набирать обороты.

«Она меня толкнула и еще потом наступила на ногу, я ей сделала замечание, и она начала бычить! Дрались недолго, в основном выдирали друг другу волосы»,

— вспоминает светская львица.

На удивление, потасовка не успела зайти слишком далеко — обе девушки выдохлись. Не причинив друг другу серьезных увечий, девушки умудрились по итогу найти общий язык.

«Пили текилу у бара и долго смеялись. Девочка живет в Голландии. Иногда переписываемся с ней»,

— резюмировала Анна.

Звёзды,Анна Семенович,
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