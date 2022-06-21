Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
53 минуты назад

Буланова рассказала, планирует ли выйти замуж в третий раз

Вечерняя Москва

Российская певица Татьяна Буланова заявила, что в ближайшее время не планирует выходить замуж.

Буланова рассказала, планирует ли выйти замуж в третий раз
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Пока к замужеству не готовлюсь, рано еще. Предложения тоже не жду. Не планирую ни свадьбы, ни беременность, — приводит слова исполнительницы «Телепрограмма».

В данный момент Буланова находится в отношениях с 34-летним Валерием Рудневым. Певица неоднократно признавалась, что нашла своего человека. Также она отмечала, что если человек правильно воспитан, имеет пример родителей и уважает женщину, то вопрос возраста не так уж важен. Она рассказала, что Руднев окружил ее заботой и ведет себя по-мужски. Буланова также говорила, что задумывалась о возможном третьем замужестве.

Исполнительница была замужем дважды. Первый раз — за своим продюсером Николаем Тагриным, с которым они прожили 13 лет, второй раз — за футболистом Владиславом Радимовым. Их брак продлился 11 лет.

Также совсем недавно Татьяна Буланова рассказала «Вечерней Москве» о своем отношении к людям и брендам, покинувшим страну, о бывших мужьях и новом возлюбленном.

Звёзды,Валерий Руднев,Татьяна Буланова,Владислав Радимов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители