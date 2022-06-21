Ничего своего: фото Бабкиной до и после пластики

Многие знаменитости не любят признаваться, что ходят к пластическим хирургам. Лишь изредка звезды готовы рассказать о косметических процедурах и операциях, на которые они идут ради внешности мечты.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Надежда Бабкина не скрывает, что тщательно следит за своим обликом. Исполнительница часто посещает кабинет косметолога. Более того, певица откровенно рассказывает о своих любимых процедурах. К примеру, Надежда Георгиевна без ума от «биожени» – микротоковой терапии, направленной на оздоровлении кожи. Посещает артистка и инфракрасную баню, которая активизирует обмен веществ и выводит токсины.

Видео дня

И все же говоря о своих секретах красоты, Бабкина делает упор на правильное питание. Так, к примеру, звезда не так давно открыла для себя интервальное голодание. По мнению Надежды Георгиевны, этот способ заметно эффективнее многих раскрученных диет. Знаменитость также не имеет ничего против пластической хирургии, так как положительно относится к эстетическим операциям.

до пластики

После всех интервью Бабкиной может сложиться впечатление, что она хоть и спокойно относится ко всем манипуляциям с внешностью, но сама старается не перебарщивать. Однако стоит поднять архивные кадры звезды и сравнить с недавно сделанными, как сразу бросаются в глаза все изменения, которые произошли с Надеждой Георгиевной.

Когда-то Бабкина была довольно крупной и румяной женщиной. Однако постепенно ее облик начал меняться, причем метаморфозы были заметны невооруженным глазом. К примеру, в какой-то момент фанаты обнаружили у Надежды Георгиевны выпирающие скулы.

после пластики

Однако сейчас у поклонников складывается ощущение (которым они активно делятся в Сети), что после стольких лет ничего своего на лице звезды отечественной эстрады не осталось. По их мнению, оно опять округлое, а кожа вокруг глаз уже не так натянута.