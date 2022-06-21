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42 минуты назад

Бейонсе выпустила новый сингл спустя 6 лет молчания

Mainstyle

После шестилетнего музыкального перерыва Бейонсе готова показать всем, кто здесь королева современной индустрии. На обложке Vogue звезда предстала в золотом космическом платье с отложенным воротом и буквально была на коне, восседая на скакуне в невероятном головном уборе.

Бейонсе выпустила новый сингл спустя 6 лет молчания
Фото: MainstyleMainstyle

Несколько дней назад звезда сцены пообещала «взорвать интернет» и, должны сказать, что она умеет достигать своих целей. Исполнительница поделилась с многомиллионной аудиторией синглом Break My Soul, который не даёт усидеть на месте.

Хаус-трек длится около четырёх минут и перенесёт вас в прошлое благодаря семплам из хита Robin S 1993 года Show Me Love и Big Freedia — Explode.

Яркая и зажигательная композиция стала первым анонсом седьмого студийного альбома Renaissance («Ренессанс»). Со дня на день остальные 15 композиций увидят свет, а «первый акт» стал негласным обещанием того, что пластинка разделится на несколько частей. С нетерпением ждём возможности оставить своё впечатление о творчестве певицы, которая, безусловно, может претендовать на самые почётные музыкальные премии этого года.

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