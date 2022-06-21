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46 минут назад

Шаляпин пожаловался на невозможность "привезти пенсионерок" на свою дачу

Газета.Ru

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что пока не располагает финансами для строительства нового дома на дачном участке. Его слова цитирует Teleprogramma.pro.

Шаляпин не может "привезти пенсионерок" на дачу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шаляпин признался, что решил купить дачу после того, как пришел в гости к поэтессе Любови Воропаевой. Он приобрел дом по соседству с подругой.

" У меня там теперь свои восемь соток земли. Домик двухэтажный на участке, конечно, надо сносить. Там все морально устарело. Даже пенсионерок не привезти",

- поделился шоумен.

Также исполнитель отметил, что за последнее время цены на стройматериалы заметно подорожали, и придется дорого заплатить за строительство нового дома.

"Вода подается через скважину. Отапливать зимой дом достаточно дорого. Пока не знаю, что делать с этой дачей",

- негодует он.

Любовь Воропаева,Прохор Шаляпин,
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