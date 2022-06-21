Звезды, которые решились на ЭКО

В жизни некоторых женщин случается такая ситуация, что забеременеть у них не получается. Однако наука не стоит на месте, и постоянно появляются новые возможности завести детей у тех, кто по каким-либо причинам этого сделать не может. Так на помощь некоторым приходит ЭКО, и звезды часто прибегают к этому способу. В материале “Рамблера” — о том, кто из звезд решился на подобную процедуру.

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Эвелина Бледанс

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Первый ребенок у Эвелины Бледанс родился в 1994 году, теперь сын Николай живет в Израиле. В 2012 году у телеведущей родился сын с синдромом Дауна, которого она назвала Семен. Спустя шесть лет Бледанс заявила, что хочет еще одного ребенка — девочку. Под прицелом камер телеведущая решилась на ЭКО — операторы проводили ее прямо в кабинет врача. Спустя неделю после выпуска программы она сообщила, что ей удалось забеременеть.

Долгое время телеведущая не говорила о беременности, а потом попросила журналистов не задавать ей подобные вопросы. Поклонники телеведущей сделали вывод о том, что она потеряла ребенка.

“Вы любите, когда вам делают больно?! Я нет, хотя и могу очень долго терпеть… Не надо спрашивать про беременность. Пожалуйста! Можно я не буду комментировать почему?! И к Андрею я отказываюсь идти с рассказом об этом, потому что не хочу это обсуждать. Хочу жить дальше и радоваться тому, что имею”, — написала она. (Прим. ред. — орфография и пунктуация автора сохранены)

Кристина Орбакайте

В 2011 году певица сообщила о беременности. До этого она уже дважды становилась мамой, на момент третьей беременности у нее уже было два сына: Никита Пресняков и Дени Байсаров. Вместе с мужем Михаилом Земцовым она долго пыталась зачать ребенка, но из-за возраста у нее не получалось, так как на тот момент ей было 40 лет. Однако забеременеть с помощью ЭКО у нее все-таки получилось, о чем она заявила в одном из интервью.

В 2012 году она родила дочь, которую назвали Клавдией. Девочка родилась в Майами, как и планировали родители — чтобы ребенок получил гражданство США.

Елена Борщева

Юмористка из Comedy Woman впервые стала мамой в 2007 году. У них вместе с супругом фитнес-тренером Валерием Юшкевичем родилась дочь Марта. Спустя некоторое время они начали планировать второго ребенка, но забеременеть у звезды не получалось. Тогда она решила обратиться к процедуре ЭКО. После нескольких попыток беременность наступила, и родилась вторая дочь Ума. Артистка призналась, что процедура стоила довольно дорого, некоторые пары отдают миллионы рублей для рождения детей.