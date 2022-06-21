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1 час назад

Ким Кардашьян ответила на обвинения в порче платья Мэрилин Монро

Inc-News

Ким Кардашьян с большим уважением относится к памяти Мэрилин Монро, несмотря на обвинения в том, что она испортила платье покойной актрисы. В знаменитом наряде, в котором Монро исполнила Джону Ф. Кеннеди песню «Happy Birthday, Mr. President!» в 1962-м году, Ким появилась в начале мая на Met Gala 2022.

Ким Кардашьян ответила на обвинения в порче платья Монро
Фото: Inc-NewsInc-News

В интервью телепрограмме Today Ким заявила, что вместе с музеем, где хранится платье, работала над его защитой от любых физических повреждений.

«Были держатели… которые надели его на меня», — пояснила бизнесвумен.

По словам Кардашьян, в знаменитом платье она пробыла всего несколько минут, когда появилась перед публикой в нью-йоркском музее Metropolitan. А затем сразу сменила его на искусно сделанную копию наряда.

Звёзды,Мэрилин Монро,КИМ КАРДАШЬЯН,Джон Кеннеди,
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