Ким Кардашьян ответила на обвинения в порче платья Монро

Ким Кардашьян с большим уважением относится к памяти Мэрилин Монро, несмотря на обвинения в том, что она испортила платье покойной актрисы. В знаменитом наряде, в котором Монро исполнила Джону Ф. Кеннеди песню «Happy Birthday, Mr. President!» в 1962-м году, Ким появилась в начале мая на Met Gala 2022.

Фото: Inc-News Inc-News

В интервью телепрограмме Today Ким заявила, что вместе с музеем, где хранится платье, работала над его защитой от любых физических повреждений.

«Были держатели… которые надели его на меня», — пояснила бизнесвумен.