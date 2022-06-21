Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
1 час назад

Экс-солистка «Блестящих» рассказала о попытке бывшего мужа отобрать недвижимость

Lenta.ru

Певица, бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Ксения Новикова сообщила, что ее бывший муж, бизнесмен Алексей Сорокин, пытается отобрать их общую недвижимость. Подробностями истории артистка поделилась в эфире телепередачи «Светская хроника» на Пятом канале.

У экс-солистки «Блестящих» пытались отобрать недвижимость
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Певица вышла замуж за Сорокина в 2015 году. Позже пара решила переехать за город и построить дом на участке, который Новикова приобрела еще до брака.

«Строили мы дом на мои заработанные деньги, на сбережения моих родителей, которые всю жизнь копили, чтобы построить дом. Получилось, что начали строить в браке», — рассказала звезда.

Через три года после развода Новикова получила повестку в суд — ее бывший муж решил претендовать на половину коттеджа и половину участка. Певица предположила, что бывший супруг испытывает трудности, если захотел отобрать у нее недвижимость.

«Все деньги, которые она зарабатывала в период брака, являются общими денежными средствами, общим имуществом. Поэтому дом строился на общее имущество», — пояснил адвокат Новиковой Евгений Розенберг.

Юрист добавил, что ей следует попросить суд отступить от принципа равенства и затем поделить объект с учетом интересов, в том числе детей, и тогда суд разделит имущество по-другому, однако бывшему супругу все равно что-нибудь достанется.

Звёзды,Ксения Новикова,Алексей Сорокин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители