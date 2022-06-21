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1 час назад

Мэрайя Кэри вышла на свидание с молодым бойфрендом в тесном микроплатье

Passion.ru

Мэрайя Кэри и ее 39-летний бойфренд Брайан Танака отправились на свидание. Программа была культурной: пара направлялась на премьеру фильма Bros, которая состоялась в Нью-Йорке. На выходе из отеля влюбленных настигли папарацци, которые успели запечатлеть фигуру певицы с лучших ракурсов.

Мэрайя Кэри вышла на свидание с молодым бойфрендом
Фото: Passion.ruPassion.ru
Passion.ru

Для романтического вечера Кэри выбрала тесное микроплатье в пайетках, едва прикрывавшее ее пышные формы. Традиционно нескромное декольте акцентировала мерцающая надпись Bros, цитирующая название киноленты.

Дополнили образ черные капроновые колготки и пара босоножек Christian Louboutin на экстремально высоких каблуках и с шелковыми завязками. В завершение — усыпанный пестрыми пайетками жакет, крупные солнцезащитные очки и увесистые бриллианты (подарки молодого бойфренда-танцора или из личных запасов?).

Звёзды,Брайан Танака,Мэрайя Кэри,
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