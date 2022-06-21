Мэрайя Кэри вышла на свидание с молодым бойфрендом

Мэрайя Кэри и ее 39-летний бойфренд Брайан Танака отправились на свидание. Программа была культурной: пара направлялась на премьеру фильма Bros, которая состоялась в Нью-Йорке. На выходе из отеля влюбленных настигли папарацци, которые успели запечатлеть фигуру певицы с лучших ракурсов.