Мэрайя Кэри вышла на свидание с молодым бойфрендом

Мэрайя Кэри и ее 39-летний бойфренд Брайан Танака отправились на свидание. Программа была культурной: пара направлялась на премьеру фильма Bros, которая состоялась в Нью-Йорке. На выходе из отеля влюбленных настигли папарацци, которые успели запечатлеть фигуру певицы с лучших ракурсов.
Для романтического вечера Кэри выбрала тесное микроплатье в пайетках, едва прикрывавшее ее пышные формы. Традиционно нескромное декольте акцентировала мерцающая надпись Bros, цитирующая название киноленты.
Дополнили образ черные капроновые колготки и пара босоножек Christian Louboutin на экстремально высоких каблуках и с шелковыми завязками. В завершение — усыпанный пестрыми пайетками жакет, крупные солнцезащитные очки и увесистые бриллианты (подарки молодого бойфренда-танцора или из личных запасов?).