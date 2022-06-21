Джиджи Хадид удивила фанатов на фото без макияжа

«Раньше она была потрясающей», «Теперь она всегда выглядит такой неухоженной?», «Она теперь не та, что была раньше. Что с ней случилось?», «Выглядит намного старше своего возраста», «Теперь мы знаем, как выглядят модели в жизни», «Какая-то мрачная», «Надеюсь, найдется тот мужчина, который заставит ее улыбнуться», — комментировали они.