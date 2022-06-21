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1 час назад

Джиджи Хадид удивила фанатов своим внешним видом на фото без макияжа

Lenta.ru

Американская супермодель Джиджи Хадид появилась на публике без макияжа. Соответствующие снимки и комментарии публикует издание Daily Mail.

Джиджи Хадид удивила фанатов на фото без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Папарацци запечатлели 27-летнюю знаменитость на одной из улиц Нью-Йорка. Манекенщица была одета в брюки песочного оттенка и белый короткий топ. Свой образ она дополнила джинсовой рубашкой, кроссовками белого цвета, бежевой сумкой-клатчем и солнцезащитными очками. При этом на опубликованных фото видно, что на ее лице отсутствует мейкап, а волосы собраны в небрежный высокий пучок.

Фанаты удивились внешнему виду Хадид.

«Раньше она была потрясающей», «Теперь она всегда выглядит такой неухоженной?», «Она теперь не та, что была раньше. Что с ней случилось?», «Выглядит намного старше своего возраста», «Теперь мы знаем, как выглядят модели в жизни», «Какая-то мрачная», «Надеюсь, найдется тот мужчина, который заставит ее улыбнуться», — комментировали они.

Известно, что в октябре 2021 года мать Джиджи Хадид Иоланда заявила, что 28-летний британский певец Зейн Малик ударил ее и оскорбил в попытке защитить личное пространство своей годовалой дочери. После произошедшего родительница модели подала на мужчину в суд, а сам Малик признал себя виновным в совершении неправомерных действий.

Звёзды,Иоланда Хадид,
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