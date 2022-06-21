Успенская сообщила об уходе из жизни звезды "Голоса"

Певец Леван Кбилашвили скончался в возрасте 31 года. Известие о внезапной смерти участника седьмого сезона музыкального конкурса «Голос» потрясло многих поклонников. О печальном событии сообщила большая поклонница молодого артиста – королева шансона Любовь Успенская.
Знаменитая певица заявила, что общалась с молодым коллегой за день до его кончины.
«Сегодня я потеряла моего друга, можно сказать, брата, молодого, талантливого, подающего большие надежды артиста Левана Кбилашвили...» — написала Любовь Залмановна.
Она не может поверить в случившееся и глубоко потрясена.
Известно, что тело Кбилашвили было обнаружено в его доме. Другие подробности безвременной смерти пока не раскрываются.