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13 минут назад

Успенская сообщила об уходе из жизни звезды "Голоса" Левана Кбивашвили

Суть событий

Певец Леван Кбилашвили скончался в возрасте 31 года. Известие о внезапной смерти участника седьмого сезона музыкального конкурса «Голос» потрясло многих поклонников. О печальном событии сообщила большая поклонница молодого артиста – королева шансона Любовь Успенская.

Успенская сообщила об уходе из жизни звезды "Голоса"
Фото: Суть событийСуть событий

Знаменитая певица заявила, что общалась с молодым коллегой за день до его кончины.

«Сегодня я потеряла моего друга, можно сказать, брата, молодого, талантливого, подающего большие надежды артиста Левана Кбилашвили...» — написала Любовь Залмановна.

Она не может поверить в случившееся и глубоко потрясена.

Известно, что тело Кбилашвили было обнаружено в его доме. Другие подробности безвременной смерти пока не раскрываются.

Звёзды,Любовь Успенская,
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