Крид рассказал, сколько миллионов тратит за месяц

Егор показал подписчикам выписки в приложении онлайн банка, рассказав, что за май он потратил 34,5 миллиона рублей. Кажется, артист сам удивился такой цифре и подметил, что ему стоит быть более сдержанным в плане трат и научиться следить за своими финансами.