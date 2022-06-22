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2 часа назад

Крид рассказал, сколько миллионов тратит за месяц

Мира Маркина

Егор Крид продемонстрировал свои ежемесячные расходы в одном из выпусков на YouTube-канале KREED FAMILY.

Егор показал подписчикам выписки в приложении онлайн банка, рассказав, что за май он потратил 34,5 миллиона рублей. Кажется, артист сам удивился такой цифре и подметил, что ему стоит быть более сдержанным в плане трат и научиться следить за своими финансами.

«О, за март нормально, три миллиона. В апреле 20 миллионов 150 тысяч», — продолжил перечислять свои расходы исполнитель.

Ранее мы писали, что Баста раскрыл свое реальное отношение к Криду.

Звёзды,Видео,Крид,
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