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48 минут назад

Бородина назвала недостаток отдыха в популярном европейском городе

Lenta.ru

Российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на еду в ресторанах в итальянском Милане, в котором находилась в течение нескольких дней. Видео с рассказом о недостатке отдыха в этом популярном европейском городе она опубликовала в сторис Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бородина назвала недостаток отдыха в Милане
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я полетела в Италию в том числе для того, чтобы вкусно поесть. Ребят, за три дня в Италии, вы не поверите, я ни разу вкусно не поела»,

— посетовала ведущая.

При этом она подчеркнула, что речь идет не о всей стране, а о ее севере, а именно Милане. Бородина добавила, что во время путешествия питалась в основном в дорогих ресторанах.

Ведущая назвала вкусными блюда, которые ела в других городах Италии, в частности? в Неаполе или Флоренции. «А к чему весь этот мой спич? К тому, что у нас очень вкусно в Москве», — добавила она.

Ранее Бородина рассказала, что заселилась в Италии в номер с насекомыми. Помимо того, она пожаловалась на медленное обслуживание в местных ресторанах.

Перед этим Бородина также заявила, что мечтает приобрести в Турции два объекта недвижимости, но призналась, что пока не может себе этого позволить.

Звёзды,Ксения Бородина,
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