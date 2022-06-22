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6 минут назад

"Я иду за тобой": у дома Шакиры появились пугающие послания

Мира Маркина

Зарубежное издание "Europa Press" сообщает о том, что возле дома Шакиры на асфальте начали появляться послания, пугающие певицу.

"Я иду за тобой": у дома Шакиры появились пугающие послания
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артистка не так давно заявила о расставания с известным футболистом Жераром Пике, после чего прямо перед входом в ее дом под окнами кто-то начал писать ей послания. Однако Шакире это не принесло приятных эмоций, и девушка уже подала заявление в полицию.

Послания действительно выглядят немного угрожающими:

«Я иду за тобой, любовь моя», «Я люблю тебя, моя красотка», «Я готов жениться на тебе прямо сейчас и поддерживать тебя».

Ранее мы сообщали, что Шакира и Пике расстались из-за измены.

Звёзды,Жерар Пике,Шакира,
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