"Я иду за тобой": у дома Шакиры появились пугающие послания

Зарубежное издание "Europa Press" сообщает о том, что возле дома Шакиры на асфальте начали появляться послания, пугающие певицу.
Артистка не так давно заявила о расставания с известным футболистом Жераром Пике, после чего прямо перед входом в ее дом под окнами кто-то начал писать ей послания. Однако Шакире это не принесло приятных эмоций, и девушка уже подала заявление в полицию.
Послания действительно выглядят немного угрожающими:
«Я иду за тобой, любовь моя», «Я люблю тебя, моя красотка», «Я готов жениться на тебе прямо сейчас и поддерживать тебя».
Ранее мы сообщали, что Шакира и Пике расстались из-за измены.