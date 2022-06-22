Богомолов раскрыл домашнее прозвище Собчак

Режиссер Константин Богомолов на премьере своего спектакля "Гамлет in Moscow" в Театре на Бронной неожиданно раскрыл домашнее прозвище своей супруги Ксении Собчак. Его слова цитирует Teleprogramma.pro. Постановщик несколько раз позвал жену для короткой фотосессии на красной дорожке, пока она говорила со знакомыми.
"Ксеша, Ксеш, Ксения подойди ко мне, пожалуйста",
— сказал Богомолов.
Звезды пришли вместе на премьеру вопреки распространяющимся слухам о расставании. Также на премьере постановки Богомолова появилась и мать Собчак Людмила Нарусова. Телеведущая появилась на публике в эффектном черном платье и с красной помадой на губах, а ее мама была одета в шелковый костюм и расшитый жемчужинами кардиган.