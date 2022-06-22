Богомолов раскрыл домашнее прозвище Собчак

Режиссер Константин Богомолов на премьере своего спектакля "Гамлет in Moscow" в Театре на Бронной неожиданно раскрыл домашнее прозвище своей супруги Ксении Собчак . Его слова цитирует Teleprogramma.pro. Постановщик несколько раз позвал жену для короткой фотосессии на красной дорожке, пока она говорила со знакомыми.

Звезды пришли вместе на премьеру вопреки распространяющимся слухам о расставании. Также на премьере постановки Богомолова появилась и мать Собчак Людмила Нарусова. Телеведущая появилась на публике в эффектном черном платье и с красной помадой на губах, а ее мама была одета в шелковый костюм и расшитый жемчужинами кардиган.