Звезда Comedy Woman рассказала о последней встрече с Пьером Нарциссом

Звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала о последней встрече с певцом Пьером Нарциссом, о смерти которого стало известно в среду, 22 июня. В своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она вспомнила, что недавно снималась с артистом в передаче.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Сергей Бобылев / ТАСС

«Нет слов... Недавно снимались в передаче, он был с дочкой. Я еще отметила, как он ее любит, какие у них прекрасные, нежные отношения», — прокомментировала телезвезда смерть исполнителя. Борщева также назвала Нарцисса позитивным человеком и выразила соболезнования его близким.

О смерти 45-летнего Пьера Нарцисса стало известно ранее 22 июня. По словам дочери музыканта, он скончался в результате остановки сердца во время операции на почках.