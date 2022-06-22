Знаменитые женщины, которые никогда не были замужем

Популярность и деньги не гарантируют успеха на личном фронте, что доказывают многие пары, которые выносят свои скандалы в публичное пространство. Однако есть и другие примеры. Некоторые женщины сознательно отказались от замужества. Кто-то решил не связывать себя узами брака, а кто-то не захотел жертвовать карьерой. Об известных и незамужних — в материале “Рамблера”.

Вайнона Райдер

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Одна из самых востребованных актрис Голливуда в свои 50 лет ни разу не была замужем. У нее было довольно много романов с самыми известными красавчиками. Она встречалась с Мэттом Деймоном, Крисом Нотом, Киану Ривзом. Джонни Депп даже сделал ей предложение, и она согласилась, но свадьба так и не состоялась. Одна из самых красивых пар 90-х рассталась. С 2011 года актриса состоит в отношениях с дизайнером Скоттом Маккинлеем Ханом, и говорит, что счастлива с ним, но играть свадьбу пока не торопится.

“Я бы предпочла никогда не быть замужем, чем несколько раз развестись. Дело не в том, что развод это плохо. Просто я не смогла бы пойти на такой шаг”

Мирей Матье

Когда-то она была самой прослушиваемой певицей в мире, и одной из самых узнаваемых. Сейчас Матье уже 75 лет, и за всю жизнь она ни разу не была замужем. Свою личную жизнь певица тщательно скрывала, и ни разу не появлялась на публике со своими возлюбленными. Детей у певицы тоже нет. Ходили слухи о ее нетрадиционной ориентации, но они не подтвердились. Сама Матье говорила, что отдала свою жизнь работе. Своей семьей она называла родителей, братьев и сестер, которых у нее 14.

“Любовь — это самое прекрасное чувство на Земле. Я думаю, без любви нельзя жить. Для того, чтобы любить кого-то, необязательно вступать в брак. Что касается моей личной жизни — я о ней не рассказываю”, — говорила звезда в интервью.

Шарлиз Терон

Голливудской красавице 46 лет, и глядя на нее, невозможно поверить, что она никогда не была замужем. Актриса заявила, что не признает брак, но верит в долгосрочные отношения. При этом, она добавила, что давно ни с кем не встречалась, и уже забыла, каково жить с партнером под одной крышей. Поэтому она предположила, что ее будущему возлюбленному придется купить дом неподалеку от жилища. Сейчас звезда живет с двумя приемными детьми: трансгендерной девочкой Джексоном и девочкой Огаст.