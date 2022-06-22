Их освистали: почему все против Меган Маркл и принца Гарри

Герцоги Сассекские, кажется, снова всех подвели: на этот раз стало известно, что руководство стримингового сервиса Netflix было разочаровано визитом Меган Маркл и принца Гарри к членам королевской семьи. Что произошло, рассказываем в материале «Рамблера».

В один из дней празднования платинового юбилея Елизаветы II публика освистала принца Гарри и Меган Маркл. И хотя сами герцоги попытались быстро дойти до машины, сделав вид, что ничего не слышат, в Сеть все-таки попали снимки, на которых папарацци запечатлели изменившиеся выражения лиц супругов.

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Такая реакция общественности всерьез испугала компании, которые сотрудничают с Сассекскими. И по данным западных СМИ, Netflix после этого стал оказывать большое давление на пару, пытаясь выяснить, чем была вызвана такая реакция людей.

«Команда Гарри и Меган должна объяснить людям, почему их освистали. Согласно очень хорошему источнику, эта нежелательная реакция была для Гарри и Меган шоковой. Они обнаружили, что их любят не так, как они думали»,

— сказал источник издания DailyMail.

К слову, сам Netflix сопровождал Сассекских во время их визита в Великобританию, так как они готовят совместное реалити-шоу о жизни принца Гарри и Меган Маркл. В связи с этим в СМИ появилась информация, что скандальные супруги вернулись в Великобританию не только чтобы наладить отношения с королевской семьей, но и собрать материал для документального сериала.

Напомним, съемочная команда Netflix уже побывала в доме принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито в Калифорнии. Авторы проекта также сопровождали пару в Нью-Йорк в сентябре прошлого года. Однако каких именно областей жизни герцогов Сассекских коснется проект, все еще неизвестно.

Отметим, что Букингемский дворец был готов к такому повороту событий: так, по словам биографа Дункана Ларкомба, принцу Гарри и Меган Маркл поставили жесткий ультиматум — если они расскажут, что происходило за дверями дворца во время празднований, то их перестанут считать членами семьи.

«Теперь все зависит от их поведения. Очевидно, что королевская семья сделала шаг для примирения. Но Гарри и Меган могут все испортить. В таком случае они будут полностью отрезаны от родственников. Это будет конец»,