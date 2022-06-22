Звезды, которые променяли город на деревню

Знаменитости, уставшие от мегаполиса.

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Ирина Печерникова

Эта замечательная актриса знакома зрителям по фильмам “Доживём до понедельника”, “Вариант Омега”, “Первая любовь”, “Страницы журнала Печорина”, “Сказ про то, как царь Петр арапа женил”, “Два капитана”.

В середине 90-х у нее наступил переломный момент в жизни. Она осталась без денег и ролей. Опустив руки, она начала много выпивать, связалась с плохой компанией. Но потом прошла лечение от зависимости в клинике. И решила начать жизнь с чистого листа, купила дом в деревне и уехала. Рядом с ней жили лишь пятеро соседей, неподалеку находился магазин продуктов — это всё, что было в этой деревне. Но актрисе очень нравилось там жить. Она занималась огородом, высаживала цветы, училась рисовать и много читала.

Ольга Кормухина

Звезда 80-х сегодня живет вдали от городской суеты на Псковском озере, на острове Залит. Столицу Кормухина посещает только по работе, а все свое свободное время проводит дома, наслаждаясь красотой природы и посещая местную маленькую церковь.

Татьяна Агафонова

Актриса сериала «Петербургские тайны» и фильма «Интердевочка» Татьяна Агафонова променяла город на деревню еще 20 лет назад. Актриса живет в селе Залазино, что в Тверской области. Это ее малая родина. В родном селе Татьяна Агафонова занялась сельским хозяйством и даже стала председателем колхоза.

Александр Михайлов

Звезда картины «Формула любви» после выхода фильма пропал с экранов. Оказалось, актер с женой уехал жить в деревню. В селе Гребново Московской области он служит в храме и вместе с супругой поет в церковном хоре.

Певица Анастасия