Звезды, которые променяли город на деревню

Знаменитости, уставшие от мегаполиса.
Эта замечательная актриса знакома зрителям по фильмам “Доживём до понедельника”, “Вариант Омега”, “Первая любовь”, “Страницы журнала Печорина”, “Сказ про то, как царь Петр арапа женил”, “Два капитана”.
В середине 90-х у нее наступил переломный момент в жизни. Она осталась без денег и ролей. Опустив руки, она начала много выпивать, связалась с плохой компанией. Но потом прошла лечение от зависимости в клинике. И решила начать жизнь с чистого листа, купила дом в деревне и уехала. Рядом с ней жили лишь пятеро соседей, неподалеку находился магазин продуктов — это всё, что было в этой деревне. Но актрисе очень нравилось там жить. Она занималась огородом, высаживала цветы, училась рисовать и много читала.
Звезда 80-х сегодня живет вдали от городской суеты на Псковском озере, на острове Залит. Столицу Кормухина посещает только по работе, а все свое свободное время проводит дома, наслаждаясь красотой природы и посещая местную маленькую церковь.
Актриса сериала «Петербургские тайны» и фильма «Интердевочка» Татьяна Агафонова променяла город на деревню еще 20 лет назад. Актриса живет в селе Залазино, что в Тверской области. Это ее малая родина. В родном селе Татьяна Агафонова занялась сельским хозяйством и даже стала председателем колхоза.
Звезда картины «Формула любви» после выхода фильма пропал с экранов. Оказалось, актер с женой уехал жить в деревню. В селе Гребново Московской области он служит в храме и вместе с супругой поет в церковном хоре.
В 1997 году на пике популярности она внезапно исчезла со сцены. Злые языки утверждали, что знаменитость уехала за границу. Однако Анастасия вернулась в свое родовое гнездо в Тверской области. С подписчиками делится в инстаграм домашними животными – овечками и козочками. Фото: социальные сети, открытые источники