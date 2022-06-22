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35 минут назад

Шаляпин заявил, что не осуждает альфонсов

Газета.Ru

Певец Прохор Шаляпин в программе "Хватит слухов!" на ЦТВ рассказал о своем отношении к мужчинам, живущим за счет жен. Исполнитель утверждает, что он не презирает альфонсов.

Шаляпин заявил, что не осуждает альфонсов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Когда мужчина выезжает на горбу женщины — это, конечно, осуждается обществом. Но я считаю, что по большому счету не имеет значения, чьи деньги — лишь бы они были",

— объяснил он свою позицию.

За годы популярности в шоу-бизнесе Шаляпина не раз клеймили альфонсом из-за его отношений с состоятельными женщинами. Среди хейтеров распространялись слухи о том, что певец живет за счет богатых возлюбленных.

В 2021 году супруга артиста Татьяна Клаудия Дэвис скончалась вскоре после свадьбы из-за коронавируса. Шаляпин решил отказаться от наследства покойной жены и оставить многомилионное состояние ее родителям.

Ранее Шаляпин заявил, что у скончавшегося Пьера Нарцисса не было "даже намека на проблемы со здоровьем". Автор хита "Шоколадный заяц" казался очень здоровым человеком, поэтому его смерть стала шоком для знакомых певца.

Звёзды,Прохор Шаляпин,Пьер Нарцисс,
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