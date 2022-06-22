Шаляпин заявил, что не осуждает альфонсов

Певец Прохор Шаляпин в программе "Хватит слухов!" на ЦТВ рассказал о своем отношении к мужчинам, живущим за счет жен. Исполнитель утверждает, что он не презирает альфонсов.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Когда мужчина выезжает на горбу женщины — это, конечно, осуждается обществом. Но я считаю, что по большому счету не имеет значения, чьи деньги — лишь бы они были",

— объяснил он свою позицию.

За годы популярности в шоу-бизнесе Шаляпина не раз клеймили альфонсом из-за его отношений с состоятельными женщинами. Среди хейтеров распространялись слухи о том, что певец живет за счет богатых возлюбленных.

В 2021 году супруга артиста Татьяна Клаудия Дэвис скончалась вскоре после свадьбы из-за коронавируса. Шаляпин решил отказаться от наследства покойной жены и оставить многомилионное состояние ее родителям.