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2 часа назад

Эмбер Херд напишет книгу о браке с Джонни Деппом

Диана Товсепова

Скандально известная актриса Эмбер Херд намерена написать книгу о том, как она жила с бывшим супругом Джонни Деппом. Об этом сообщает со ссылкой на источники NY Post.

Звезда «Аквмамена», по информации Daily Mail, выпустит книгу с подробности и откровенными деталями о браке с главным голливудским "пиратом" Джонни Деппом.

Сделает она это, в том числе, чтобы заработать деньги для выплаты компенсации Деппу. Суд постановил, что Херд должна выплатить экс-супругу около 8,3 миллиона долларов.

"Эмбер считает, что ее карьера в Голливуде завершена. Она уже ведет переговоры и взволнована этим. Ей сейчас нечего терять, и она хочет рассказать все", — цитируют американские СМИ источника, близкий к актрисе.

Пока представители актрисы не комментирую эту информацию, но и не опровергают.

Ранее Херд просила не травить ее и сдерживать гнев тех, кто уверен, что она лжет. После она заявила, что свою версию событий она "боится" рассказывать, а у Деппа были и другие жертвы.

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