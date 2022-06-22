Эмбер Херд напишет книгу о браке с Джонни Деппом

Скандально известная актриса Эмбер Херд намерена написать книгу о том, как она жила с бывшим супругом Джонни Деппом. Об этом сообщает со ссылкой на источники NY Post.

Звезда «Аквмамена», по информации Daily Mail, выпустит книгу с подробности и откровенными деталями о браке с главным голливудским "пиратом" Джонни Деппом.

Сделает она это, в том числе, чтобы заработать деньги для выплаты компенсации Деппу. Суд постановил, что Херд должна выплатить экс-супругу около 8,3 миллиона долларов.

"Эмбер считает, что ее карьера в Голливуде завершена. Она уже ведет переговоры и взволнована этим. Ей сейчас нечего терять, и она хочет рассказать все", — цитируют американские СМИ источника, близкий к актрисе.

Пока представители актрисы не комментирую эту информацию, но и не опровергают.