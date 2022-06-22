Звезда 80-х Ольга Зарубина раскрыла размер своей пенсии

Певица Ольга Зарубина, исполнительница хита 80-х «На теплоходе музыка играет», раскрыла размер своей пенсии в беседе с порталом PROZVEZD.
«Я получаю такую же пенсию, как и все, 11 тысяч рублей. Плюс у меня, как и у всех жителей Москвы, есть надбавка в 10 тысяч рублей. В итоге выходит 21 тысяча. Больше никаких денег от государства не получаю», — призналась певица.
По словам 63-летней артистки, пенсия не покрывает ее расходы, поэтому она продолжает работать.
При этом, по словам Зарубиной, у некоторые ее коллеги получают надбавку за звание в размере 30 тысяч рублей за звание.
«Но я ее, видимо, не заслужила. Потому что у меня нет никаких званий. Я — ни заслуженная, ни народная», — отметила она.