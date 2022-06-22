Звезда 80-х Ольга Зарубина раскрыла размер своей пенсии

«Я получаю такую же пенсию, как и все, 11 тысяч рублей. Плюс у меня, как и у всех жителей Москвы, есть надбавка в 10 тысяч рублей. В итоге выходит 21 тысяча. Больше никаких денег от государства не получаю», — призналась певица.