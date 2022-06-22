Виктор Дробыш победил в суде Настасью Самбурскую

"Сегодня произошло очень важное событие! Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда и принял новое решение о взыскании с Анастасии Самбурской (Тереховой) убытков в мою пользу. Было очень важно доказать, что мои обязательства и обязательства компании были добросовестно исполнены. И самое важное, мы доказали, что нельзя "послать продюсера", не желая ничего платить — это незаконно", — объяснил свою позицию композитор.