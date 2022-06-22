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8 минут назад

Виктор Дробыш победил в суде Настасью Самбурскую

Диана Товсепова

Актриса Настасья Самбурская проигрывает продюсеру Виктору Дробышу суд.

Виктор Дробыш победил в суде Настасью Самбурскую
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Актриса, сотрудничая с лейблом Дробыша, записала несколько песен и десяток кавер-треков, с которыми выступала по городам России. Однако она решила отказаться от сотрудничества раньше срока по контракту и потребовала оставить ей каталог песен. оставить каталог песен. Суд Самбурскую не поддержал и вынес решение в пользу Дробыша.

Позже 66-летний продюсер написал об этом в соцсетях:

"Сегодня произошло очень важное событие! Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда и принял новое решение о взыскании с Анастасии Самбурской (Тереховой) убытков в мою пользу. Было очень важно доказать, что мои обязательства и обязательства компании были добросовестно исполнены. И самое важное, мы доказали, что нельзя "послать продюсера", не желая ничего платить — это незаконно", — объяснил свою позицию композитор.

Ранее мы писали о том, где сейчас Настасья Самбурская.

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