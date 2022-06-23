«Я большая, круглая, а значит, дура»: как живет Крючкова

Талантливой Светлане Крючковой 22 июня исполнилось уже 72 года. Несмотря на солидный возраст, она не прекращает работать и с удовольствием берется за любые, даже самые неожиданные роли. Оказавшись на грани жизни и смерти, знаменитость многое пересмотрела.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Светлану Крючкову теперь не так часто можно увидеть на экране. Куда больше времени артистка посвящает театральной сцене. В молодости она променяла Москву на Ленинград и уже несколько десятков лет служит в БДТ, все время находясь в творческом поиске.

В новом интервью знаменитость рассказала, что на роль бабушки в картине «Похороните меня за плинтусом» тоже согласилась сразу же. Крючкова не боится играть даже тех героев, которые совершенно на нее не похожи. Актриса постоянно живет с мыслью о том, что в любой момент ее жизнь может оборваться.

"В 2006 году у меня была клиническая смерть, но я осталась жива. И я перестала бояться, поняла, что можно уйти в любой момент и не успеть раскрыться. Не надо думать о том, как ты будешь выглядеть, – иди и делай то, что режиссер просит. Тут нужна абсолютная свобода – внутренняя, актерская", - поделилась Светлана.

Единственные образы, от которых Крючкова отказывается - простые женщины, «рядовые бабушки», деревенские жительницы. Артистка убеждена, что просто не умеет «играть быт», и не имеет представления о том, чем наполнены деревенские люди, что у них внутри.

«Я играю бытие. А вот играть »Мариванну" – это я делаю очень плохо. Все просто, но я не такая. Это многих смущает – тех, кто не желает видеть людей такими, какие они есть. Согласно стереотипам, я большая, круглая, а значит, дура. А я всегда говорила: «Большая и круглая сидит и читает, а худенькая бегает и на тренажере педали крутит», - смеется звезда.