Сумма с шестью нулями: сколько Егор Крид тратит в месяц

«Когда мы расставались с Егором, то я его очень любила. У меня тогда отключились все эмоции, выпала из мира. Я не выходила из комнаты на протяжении месяца, нигде не хотела появляться, все заметили мое исчезновение из мира соцсетей. Я просто перестала существовать в один момент»,