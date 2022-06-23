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2 часа назад

Сумма с шестью нулями: сколько Егор Крид тратит в месяц

Мира Маркина

Егор Крид снова решил привлечь к себе внимания и, когда скандалы с бывшими возлюбленными стали уже неактуальны, он рассказал подписчикам, сколько он тратит в месяц. О каких суммах идет речь, читайте в материале «Рамблера».

Сумма с шестью нулями: сколько Егор Крид тратит в месяц
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Егор Крид признался в социальных сетях, что в месяц может позволить себе тратить суммы с шестью нулями:

«Вот это у меня расходы! 34 миллиона 500 тысяч. Зато в июне шесть тысяч! В апреле 20 миллионов 150 тысяч. Отвечаю, мне надо смотреть своих расходы, что я столько трачу? О, за март нормально, три миллиона»,

— признался артист.

Напомним, в мае этого года Егор Крид и Валя Карнавал снова заговорили о своих отношениях. Так, в эфире шоу «Звезды в Африке» TikTok-звезда рассказала о разрыве с музыкантом.

«Когда мы расставались с Егором, то я его очень любила. У меня тогда отключились все эмоции, выпала из мира. Я не выходила из комнаты на протяжении месяца, нигде не хотела появляться, все заметили мое исчезновение из мира соцсетей. Я просто перестала существовать в один момент»,

— поделилась девушка в эфире реалити.

Валя также призналась, что она все еще хорошо относится к артисту.

«Я никогда не скажу, что он злодей, нет. Я же знаю, какой он. Знаю, что он хороший парень, просто делает иногда странно, но он хороший. Мы не общаемся, конечно же. Но где-то в голове я всегда держу фразу: «Егор, спасибо»,

— откровенно рассказала Карнавал.

Егор Крид не оставил без внимания признание экс-возлюбленной: он прокомментировал слова Вали так:

«Я просто не смотрю, потому что не хочу, чтобы потом кто-то делал какие-то склейки, видосы, а после это обсуждал. Это всеми изъезженная, забытая, никому не нужная история, которая где-то там много времени назад осталась, ее больше не существует»,

— заявил музыкант.

Звёзды,Крид,
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