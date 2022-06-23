Умер Юрий Шатунов

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался. Ему было 48 лет. О смерти артиста сообщает Telegram-канал Mash.
Известно, что певец скончался от острого трансмурального инфаркта миокарда. Информацию о смерти Юрия Шатунова подтвердил его директор Аркадий Кудряшов. По его словам, артист умер в машине скорой:
«Сегодня ночью сердце Юры остановилось в карете скорой помощи», - сообщил он.
Шатунов вызвал скорую в 11 вечера 22 июня. Певец жаловался на проблемы с сердцем.
Сообщается также, что в крови артиста не обнаружили алкоголя и наркотиков.
Ранее, 22 июня, стало известно о смерти автора хита "Шоколадный заяц" Пьера Нарцисса. Певцу было 45 лет.