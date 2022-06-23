Кольцо Мэрайи Кери стало самым дорогим в истории шоу-бизнеса

Кольцо подарил своей невесте Мэрайе Кэри австралийский миллиардер Джеймс Пакер . По данным DC Jewellery, кольцо с бриллиантом в 35 карат обошлось Джеймсу в 13,2 млн австралийских долларов ($10 млн). По данным Google , количество поисковых запросов на «кольцо Мэрайи Кэри» превысило 60 000.

Джеймс Пакер и Мэрайя Кэри расстались в конце 2016 года после бурного романа. Один из бизнес-менеджеров певицы заявил, что «тихо» продал кольцо ювелиру в Лос-Анджелесе за $2,1 млн в 2018 году. Позже пресс-секретарь Мэрайи объяснил продажу: «В последнее время Мэрайя заявляет, что должна двигаться вперед и быть всегда на позитиве. Для этого нужно оставить позади эмоциональный и материальный багаж, включая старое обручальное кольцо от бывшего бойфренда».