Кольцо Мэрайи Кери стало самым дорогим в истории шоу-бизнеса

Помолвочное кольцо Мэрайи Кэри названо самым дорогим ювелирным изделием, принадлежавшем кому-либо из знаменитостей. Об этом сообщает издание DailyMail.
Кольцо подарил своей невесте Мэрайе Кэри австралийский миллиардер Джеймс Пакер. По данным DC Jewellery, кольцо с бриллиантом в 35 карат обошлось Джеймсу в 13,2 млн австралийских долларов ($10 млн). По данным Google, количество поисковых запросов на «кольцо Мэрайи Кэри» превысило 60 000.
Джеймс Пакер и Мэрайя Кэри расстались в конце 2016 года после бурного романа. Один из бизнес-менеджеров певицы заявил, что «тихо» продал кольцо ювелиру в Лос-Анджелесе за $2,1 млн в 2018 году. Позже пресс-секретарь Мэрайи объяснил продажу: «В последнее время Мэрайя заявляет, что должна двигаться вперед и быть всегда на позитиве. Для этого нужно оставить позади эмоциональный и материальный багаж, включая старое обручальное кольцо от бывшего бойфренда».
Он добавил, что между Мэрайей и ювелиром было подписано «соглашение о конфиденциальности», а значит, подробности продажи кольца никогда не будут подтверждены.
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