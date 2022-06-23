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1 час назад

Лоза назвал самого приятного человека в шоу-бизнесе

Мира Маркина

Певец и композитор Юрий Лоза назвал самого приятного представителя российского шоу-бизнеса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Лоза назвал самого приятного человека в шоу-бизнесе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Лозы, самый миролюбивый и позитивный человек - это 85-летний телеведущий и путешественник Николай Дроздов. Певец часто пересекался с ним на телевидении. Как заявил артист, у такого человека, как Дроздов, не бывает врагов.

«Мне кажется, что у него вообще нет и никогда не было врагов. Ну как можно враждовать с человеком, которого любят даже пауки», — написал Юрий Лоза.

Ранее Захарова рассказала о съемках с Шатуновым в сериале "Счастливы вместе".

Звёзды,Юрий Лоза,Николай Дроздов,
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