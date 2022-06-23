Стало известно, какое наследство оставил Шатунов

Популярный певец Юрий Шатунов скончался 23 июня от обширного инфаркта. Артист оставил после себя многомиллионное наследство, об этом сообщает ОСН.

Известно, что певец был собственником большого особняка в Германии, стоимостью около 10 миллионов долларов. На территории дома имелась и собственная музыкальная студия.

Помимо этого у артиста имелись апартаменты в Сочи и квартира в Москве.

Эксперты предполагают, что недвижимость, находящаяся в собственности у Шатунова оценивается примерно в 13 миллионов долларов. Помимо этого, певец владел большим количеством авто и имел счета в зарубежных банках.

По информации СМИ, завещания певец не составлял, потому все его сбережения и имущество должны достаться его детям.