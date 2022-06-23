Питт рассказал, как живет после развода с Джоли

Разбитое сердце, пустой дом и бесконечная череда судебных разбирательств. Брэд Питт рассказал, как живет после развода с Анджелиной Джоли и что в его мировоззрении изменилось кардинальным образом.

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Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли был далеко не простым. Оба артиста, а также их дети тяжело переживали распад семьи, которой восхищался весь мир. Поклонники пары до последнего верили — все еще наладится. Однако одна судебная тяжба сменяла другую и вот то, что некогда было большой любовью стало больше походить на борьбу двух ненавидящих друг друга врагов.

После расставания ни Джоли, ни Питт так и не рискнули вступать в новые отношения. В новом интервью Брэд признался почему. Его сердце бесповоротно разбито:

«Я думаю, что наши сердца разбиты. Я всегда был очень одиноким в своей жизни — одиноким в детстве, одиноким даже здесь».

После развода Питт всю вину за крах семьи взял на себя. Он рассказал, что часто злоупотреблял алкоголем. Лишь потеряв семью актер осознал — пора что-то менять. Брэд больше года посещал группу анонимных алкоголиков, полностью завязал со всеми пагубными привычками, включая курение.