Как Кристина Орбакайте живет за границей

51-летняя эстрадная певица долго не решалась на отъезд из родной страны. Но после драматической истории бегства Пугачевой и Галкина в Израиль, Кристина Орбакайте все же пошла на важный шаг.

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Как только стало понятно, что хозяева подмосковного замка в деревне Грязь решили задержаться на чужбине, поклонников звездного семейства начал терзать один очевидный вопрос. Россияне всерьез считали, что примеру матери вскоре последует не только Кристина Орбакайте, но и ее взрослые сыновья. Блондинка хранила молчание, стараясь не усугублять ситуацию.

В конце мая состоялись концерты, которые наследница Примадонны ежегодно дает по случаю своего дня рождения. Так, на мероприятии не были замечены Галкин и Пугачева, вынужденные отсиживаться за границей после серии резонансных высказываний шоумена. Однако отсутствие родни не помешало Кристине Эдмундовне насладиться триумфом.

Тогда-то и стало очевидно – Орбакайте не намерена критиковать действия российских властей, начавших в конце февраля спецоперацию на Украине. Примечательно, что певица, живущая несколько лет в США, так и не вернулась за океан. Вместо этого исполнительница хита «Мир, в котором я живу» направила силы на любимую работу. Помимо музыкальной карьеры знаменитость продолжила съемки в популярном телесериале «Тест на беременность 2».

Вслед за Пугачевой: Кристина Орбакайте покинула Россию

Вчера поклонники с удивлением узнали об отъезде своей любимицы из России. Поначалу народ всерьез переполошился, заподозрив поющую блондинку в спешной эмиграции во Францию. К счастью, вскоре выяснились детали внезапного путешествия дочери Аллы Борисовны. О том, как живет за границей Орбакайте, стало понятно сегодня. По словам довольной красотки, наслаждаться живописными пейзажами она приехала вместе с младшей наследницей Клавой.